Capodanno | 16 feriti solo tra Napoli e provincia

Nella notte gli interventi dei vigili del fuoco sono stati 646. A Roma 59 auto distrutte dalle fiamme dopo i petardi ...... 31 in Sicilia, 16 in Friuli Venezia Giulia e in Liguria, 13 nelle Marche, 7 in Molise, 6 in Abruzzo, 4 in Calabria mentre 0 interventi in Basilicata Inella notte diAd un bambino ...Nella notte gli interventi dei vigili del fuoco sono stati 646. A Roma 59 auto distrutte dalle fiamme dopo i petardi esplosi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...