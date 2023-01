Cane ritrovato a Bollate | spaventato dai botti di Capodanno | appello sui social

(Di domenica 1 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è anche una vagare a. Questa è una delle prime richieste di intervento da parte dei cittadini. Suiè partito il tam-tam per ritrovare i padroni.daiPotrebbe essere statodaidi. Nonostante ordinanze e inviti a non sparare, allo scoccare ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

TGCOM

I vertici del Parco raccontano di aver avviato delle attività di ricerca con il personale specializzato fino a quando, nel pomeriggio del 23, ilè statoa San Donato, in provincia di ...Appello del proprietario per ritrovare il: 'chiunque dovesse avvistarlo può contattare il numero 3923942985' . Intanto, nella giornata di oggi, è statoil bassotto scomparso martedì ... Pina torna a casa, il cane smarrito durante una gita a Valdidentro ritrovato a Natale dopo 4 mesi di ricerche C’è anche un cane ritrovato a vagare a Bollate. Questa è una delle prime richieste di intervento da parte dei cittadini. Sui social è partito il tam-tam per ritrovare i padroni. Potrebbe essere stato ...Un cane di nome Ugo è stata smarrito a Villa San Giovanni. Il cucciolo di Caucaso è stato avvistato per l’ultima volta nella giornata di oggi a Ferrito. Appello del proprietario per ritrovare il cane: ...