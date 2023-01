Camila Giorgi si veste di rosso | il vestitino è uno spettacolo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ildiè un vero. Un mix di colori accesi e di bellezza smisurata che non ha lasciato alcun testimone.è senza alcuna ombra di dubbio una delle sportive più autorevoli in circolazione. Nel suo settore di riferimento rappresenta un’istituzione vera e propria. Inoltre, è anche una ragazza sensazionale. Ansa FotoFisicamente spettacolare, adora pubblicare foto piccanti che la ritraggono nelle pose più disparate. Non per chissà quale aspetto provocante, ma semplicemente perché si mostra senza alcun filtro. E questa è una cosa che ai follower che la seguono piace davvero da morire. Non è un caso il fatto che sperino sicuramente che il numero di post possa raddoppiare. Se non addirittura triplicare. Ma per il momento questo è quello che passa in ...