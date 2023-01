Camera di commercio Irpinia Sannio | Bruno chiede il commissariamento Masiello Coldiretti | Si dimetta

Leggi su ildenaro

(Di domenica 1 gennaio 2023) “Ci saremmo aspettati una lettera di dimissioni, con una seria analisi dei fatti, non la richiesta dialla Regione Campania”. Gennarino, presidente diCampania, commenta così la missiva inviata dal presidente pro tempore delladi, Giuseppe, al governatore De Luca. “– rincara– pensa di fare come Sansone nel tempio dei Filistei, ma assomiglia più alla moglie di Lot trasformata in una statua di sale. Sarebbe stato meglio un atto di responsabilità nei confronti di un Ente strategico per due province, con la presa d’atto di una sfiducia conclamata nei suoi confronti e dignitose dimissioni”. Nella nota – rileva ...