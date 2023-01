Calendario Mondiali snowboard 2023 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’anno solarevedrà disputarsi anche idi, che andranno in scena a Bakuriani (Georgia) da domenica 19 febbraio a domenica 5 marzo. Si inizierà con le specialità dell’alpino, poi si passerà al park & pipe ed infine al cross. Le gare deidisaranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con gliitaliani deidi...

OA Sport

Dopo la doppia pausa- Natale il 4 gennaio il Napoli torna in campo con le partite di campionato e Coppa Italia. ... Questo ildelle partite del Napoli del mese di gennaio: mercoledì ...Archiviata la doppia pausa- Natale il Napoli torna in campo in gare ufficiali tra campionato, Coppa Italia e Coppe ... Questo ilcompleto delle partite degli azzurri dal 4 gennaio al ... Calendario Mondiali freestyle 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming I Mondiali 2023 di sci freestyle andranno in scena a Bakuriani (Georgia) dal 19 febbraio al 5 marzo. Gli atleti di moguls, dual moguls, aerials, skicross, halfpipe, slopestyle, Big Air si daranno batt ...L’agenda dell’atletica globale ritrova la sua naturale calendarizzazione nel 2023, dopo l’imbuto estivo del 2022 nel quale sono confluiti, per effetto degli spostamenti causati dalla pandemia, sia i M ...