Calendario Mondiali slittino 2023 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

(Di domenica 1 gennaio 2023) Si annuncia unquanto mai ricco di appuntamenti per lo. Dopo la doppia tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo, infatti, si farà davvero sul serio nel weekend del 28 e 29 gennaio. Dopo che la seconda tappa lettone varrà come Campionato Europeo, infatti, ci si sposterà a Oberhof (Germania) per gli attesissimi Campionati. Un weekend di grandissima importanza che metterà di fronte slittinisti e slittiniste per mettere le mani sul titolo iridato. Si inizierà nella giornata di venerdì 27 gennaio con le prove sprint, quindi dal 28 gennaio si inizierà a fare sul serio con le prove di doppio e singolo, mentre domenica 29 gennaio calerà il sipario con il team relay. Mai come in questa occasione l’Italia parte con la chiarissima intenzione di fare bene, sia con Dominik Fischnaller nel singolo, sia con ...