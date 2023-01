Calendario Mondiali biathlon 2023 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Idisi disputeranno a Oberhof. Siamo dunque nel centro dalla Germania, in quella regione che ai tempi della DDR era definita “la piccola e inquieta Turingia”. Piccola è rimasta piccola, ma con la riunificazione tedesca è sicuramente divenuta meno inquieta. Da queste parti la pratica degli sport invernali ha grande tradizione,compreso. La manifestazione iridata si terrà in terra teutonica per l’ottava volta, ma sarà solamente la seconda in cui si gareggerà sulle nevi di Oberhof, finora teatro dell’evento solo nel 2004. Inutile tacere in merito alle condizioni meteo, che da queste parti sono sovente ostiche. Il maltempo la fa spesso da padrone, assumendo i contorni di nebbia e vento. Non sarà pertanto peregrino assistere a competizioni “lotteria” o anomale. La speranza è che, dall’8 al ...