Caldo anomalo a Capodanno in tutta Italia | punte di 20 gradi al Sud e nelle Isole Zero termico solo oltre i 3mila metri

(Di domenica 1 gennaio 2023) È stato undiin, ma anche in molte altre zone dell’Europa centro-meridionale, confino a 20al Sud e. Meteo-Expert parla infatti di un vasto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale e una massa d’aria eccezionalmente mite al suo interno. Le temperature insolite si sono registrate soprattutto in montagna, dove rarissime sono state le nevicate, con temperature benlo. Temperatura, quest’ultima, che si trovadai 3.000-3.500di altitudine. Caratteristica di questi giorni anche una nuvolosità bassa che in molte località limita la visibilità da giorni ormai, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, ...

Bisogna rassegnarsi. Il 2023 sarà l'anno più di sempre. Se nel 2022 abbiamo già sopportato temperature molto alte e fuori stagione, basti pensare al mese di ottobre, dove sembrava giugno inoltrato, il 2023 potrebbe andare ancora peggio. Le prime proiezioni, infatti, parlando di un anno con il... I termosifoni sono tornati a pieno regime dopo un gennaio, in cui un eccezionale anticiclone (Kiryll) - carico di Fohn - ha fatto registrare record nel Nord dello Stivale. Trenta gradi ... Il 2023 sarà l'anno più caldo di sempre: temperature record altro che 2022. Le prime proiezioni non lasciano dubbi.