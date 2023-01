Calciomercato Torino | Vagnati cerca in Ungheria un centrocampista

(Di domenica 1 gennaio 2023) Gli occhi del club di via Arcivescovado si sono posati su Peter Barath, talentuoso classe 2002 del Debrecen Il Toro allarga i propri confini e ha cominciato a scandagliare l’. E da questa terra sono arrivati report positivi da parte degli osservatori del club di via Arcivescovado, che hanno visionato attentamente e da vicino il profilo di un ragazzo classe 2002. E’ Peter Barath,del Debrecen, che ha convinto il ds Davidee adesso si prepara l’affondo. Servono due milioni Le parti stanno provando ad avvicinarsi per regalare a Juric il primo rinforzo nel mercato invernale, l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai due milioni. L’ungherese spegnerà 21 candeline il prossimo 21 febbraio, è nato a Kisvarda e ha cominciato già nel 2016 a vestire la maglia del Debrecen, arrivando in prima squadra nel ...

