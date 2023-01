Calciomercato Milan – Vásquez a Milano | domani visite mediche FOTO

Calciomercato.com

AGI - Si apre domani la sessione invernale diche si concluderà il 31 gennaio : le squadre di serie A sono a caccia di occasioni per ...e Inter sono alle prese con i rinnovi di ...DECISIVO - L'incrocio agli ottavi di Champions League contro ilsarà la cartina tornasole per capire se c'è ancora margine per andare avanti con un matrimonio complicato, in scadenza a ... Milan, la decisione su De Ketelaere | Mercato Un possibile intreccio di calciomercato tra Inter e Milan: la caccia al bomber potrebbe portare un tesoretto nelle casse rossonere ...L’infortunio di Rebic a Eindhoven costringerà il francese agli straordinari già a Salerno. Le alternative: De Ketelaere falso nove oppure il lancio di Lazetic ...