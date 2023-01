Calciomercato | Milan Stampa | club sul 18enne brasiliano Angelo Gabriel

Calciomercato.com

Nuovo portiere in arrivo a Milanello. Ilha concluso l'acquisto - a titolo definitivo - di Devis Vasquez, 24enne colombiano prelevato in Paraguay dal Guaraní (da non confondersi quindi con l'omonima società brasiliana), club di prima ...Ilha acquistato un nuovo portiere: è Devis Vasquez e arriva in rossonero dal Guaranì , in Paraguay. L'estremo difensore classe '98 potrà subito essere utilizzato da Pioli , ancora alle prese con ... Milan, la decisione su De Ketelaere | Mercato Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2024 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Secondo L'Equipe il Milan avrebbe messo nel mirino ...Il calciomercato dell'Inter può ripartire dalle Serie A. Il club nerazzurro deve pensare a come sostituire Milan Skriniar ...