Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer | ecco il pensiero dei dirigenti

Calciomercato.com

Non sono in questa lista giocatori importanti come Edin Dzeko dell'Inter e Olivier Giroud del. vai alla galleryJuventus, rivoluzione in mediana: rispunta Renato SanchesIl nazionale francese è in ... Obiettivo delin estate, Renato Sanches ha perso il Mondiale in Qatar e vuole tornare a ... Milan, la decisione su De Ketelaere | Mercato Nonostante la rivoluzione di quest’estate e le numerose operazioni tra nuovi acquisti e cessioni, il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di nuovi talenti. Il ds Cristiano Giuntoli è a ...Obiettivo del Milan in estate, Renato Sanches ha perso il Mondiale in Qatar e vuole tornare a giocare con continuità in una squadra top a livello internazionale. La Juve potrebbe dargli questa ...