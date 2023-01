Calciomercato Milan – Ecco il portiere | arriva Vásquez dal Guaraní

Calciomercato.com

... Twitter @EmpoliFC %s Foto rimanentiGli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A Dal 2 gennaio inizierà ufficialmente la sessione invernale di, ma in Serie A sono stati ...Inter eSkriniar si incontreranno a gennaio per dar seguito all'offerta di rinnovo promosso dal club nerazzurro. Un incontro che sarà decisivo per il futuro del difensore, visto che il club interista ... Milan, la decisione su De Ketelaere | Mercato Colpo a sorpresa del Milan: arriva il portiere Devis Vasquez dal Guaranì a titolo definitivo. Primo acquisto di questo gennaio 2023 ...Il Milan punta su un estremo difensore colombiano per il 2023: tutto quello che c'è da sapere su Vasquez e sul suo ingaggio.