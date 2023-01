Calcio | Tottenham battuto 2 - 0 | il 2023 parte male per Conte

La Gazzetta dello Sport

- Aston Villa 0 - 2 La barcafa acqua da tutte le parti. È l'Aston Villa, alla terza vittoria in 4 gare di Premier con Unai Emery al timone, a mettere a nudo tutti i difetti della ...Ilè quinto in classifica a quota 30 ma ha il Liverpool a sole due lunghezze di ritardo e domani potrebbe subire il sorpasso. Il Villa ha rimediato alla sconfitta subita lunedì scorso ... Ahi Conte, l’anno nuovo inizia male: Tottenham k.o. in casa, l’Aston Villa vince 2-0 Comincia malissimo il 2023 di Antonio Conte: il Tottenham affonda 2-0 in casa con l’Aston Villa (terza vittoria su quattro con Emery) denunciando ancora una volta tutti i suoi limiti e lasciando il ...Le reti di Buendia e Douglas Diaz condannano gli Spurs al ko LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Quinta sconfitta in campionato per il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs perdono 2-0 in casa contro l ...