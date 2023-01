Calcio | Premier Emery batte Conte | Tottenham - Aston Villa 0 - 2

OA Sport

Gli Spurs perdono 2 - 0 in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery in un match valido per la 18esima giornata diLeague. Un successo firmato Buendia e Douglas Diaz, rispettivamente in gol al ...LONDRA - Dopo il 2 - 2 con il Brentford nel Boxing Day il Tottenham di Conte cade in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery, perdendo 2 - 0. Buendìa e Douglas Luiz stendono gli Spurs con due gol ... Premier League calcio, i risultati del Boxing Day e la classifica. Le partite di Santo Stefano Gli Spurs perdono 2-0 in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery in un match valido per la 18esima giornata di Premier League. Un successo firmato Buendia e Douglas Diaz, rispettivamente in gol al 50° ...PREMIER LEAGUE - Capodanno amaro per il Tottenham di Conte, che nel posticipo della 18ª giornata cade a domicilio contro l'Aston Villa col punteggio di 0-2. Dec ...