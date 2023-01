Calcio | Guardiola ' Per citizens non sarò come Ferguson o Wenger'

... ho rinnovato perché mi sembrava giusto, ma alla fine contano i risultati e se ci stancheremo l'uno dell'altro non resterò nel club in attesa della scadenza", ha spiegato. - foto ...MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City trema: Pep, tecnico dei ' Citizens ' dal 2016, ha ammesso che " qualcosa non va " dopo il deludente 1 - 1 maturato ieri all' Etihad Stadium contro l' Everton . Un pareggio che, alla luce della ...Il tecnico spagnolo spaventa i tifosi dei 'Citizens': "Non rimarrò in Inghilterra come hanno fatto Ferguson e Wenger. Il contratto Un pezzo di carta..." ...MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Non è un fatto di date, di contratti scritti. Pep Guardiola valuta anno dopo anno se è il caso di continuare ...