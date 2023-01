Il prefetto Giannini, nel fare gli auguri dia tutti gli equipaggi radio collegati, ha sottolineato "È motivo di immenso orgoglio per me lavorare con voi che 24 ore al giorno siete presenti ...... alle vostre famiglie, care colleghe e cari colleghi, i miei auguri per unNuovo colmo di ogni bene, per unNuovo sempre insieme, nella nostra amata famiglia della Polizia di Stato....Tanti auguri di buon anno da parte della redazione di OA Sport. In questa domenica 1° gennaio 2023 gli eventi sportivi da seguire non mancheranno di certo e nella nostra guida condenseremo tutte le co ...Buon anno 2023: tante frasi e citazioni per i vostri auguri durante la gironata di oggi, 1 gennaio 2023, ad amici e parenti. Le info ...