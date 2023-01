Buon 2023 a… i cinque giocatori di Serie A chiamati alla svolta

La sua conclusione è così unauspicio per gli esseri umani anche nel: "Se la tolleranza dell'intollerabile deriva in ultima istanza dalla disinformazione piuttosto che dall'egoismo umano, ...... grazie a Giove inaspetto al Sole, dal 17 maggio, potreste ricevere una bella notizia sul ... abbiate quindi cura di voi e non stressatevi! V E R G I N E Ilsarà per voi un anno scombinato, ...“Come gli alberi – scrive – così anche gli uomini hanno bisogno di radici. Poiché solo chi è radicato in un buon terreno, rimane saldo, cresce, matura, resiste ai venti che lo scuotono e diventa un ...Marco Sermarini Di solito faccio i miei propositi per il nuovo anno verso la fine di maggio, perché appartengo a quell'ordine superiore di esseri che non solo dimentica di mantenere le promesse, ma an ...