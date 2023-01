(Di domenica 1 gennaio 2023) Dopo Endrick, sedicenne del Palmeiras che è già stato acquistato dal Real Madrid per 72di euro (ma il ragazzo rimarrà in patria fino al compimento della maggiore età), un altro giovane ...

Infatti secondo quanto scrive il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', il Milan avrebbe offerto 15 milioni di euro al Santos per avere Angelo, esterno d'attacco che piace anche al Napoli. Brasile: Milan offre 15 milioni al Santos per Angelo - Lombardia Milan, Maldini ha il telefono caldo con il Brasile. La fascia destra potrebbe essere rinforzata. Andiamo a vedere i dettagli. Una posta carioca per la fascia destra. Il Milan sa che da quello parte i ...