Brasile | Lula ha giurato come presidente

(Di domenica 1 gennaio 2023) Brasilia, 1 gen. (Adnkronos/Dpa) - Luiz Inácioda Silva hanuovodelal Congresso. In precedenza aveva attraversato la capitale, Brasilia, in una Rolls Royce aperta con sua moglie Janja e il nuovo viceGeraldo Alckmin e sua moglie.ha già governato il paese più grande dell'America Latina dal 2003 al 2010. E' il primodemocraticamente eletto ina ricoprire la carica per un terzo mandato. Ha sconfitto il suo predecessore Jair Bolsonaro nel ballottaggio di ottobre. Contrariamente alla consuetudine, l'exnon ha preso parte alla cerimonia di giuramento del suo successore: Bolsonaro è partito venerdì con la sua famiglia per gli Stati Uniti. ...

Il Fatto Quotidiano

Il progressista (Pt) Luiz Inacioda Silva ha giurato oggi in Parlamento come nuovo presidente del, già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede all'ultra conservatore Jair Bolsonaro. E' il primo presidente nella storia deleletto per un terzo ...Luiz Inácioda Silva - per tutti- ha giurato presso il Congresso di Brasilia. Dopo oltre 11 anni di attesa, il leader del Partito dei lavoratori ritorna così alla guida del: per la gioia del popolo di sinistra che lo ... Brasile, Bolsonaro vola negli Stati Uniti a due giorni dalla fine del mandato: diserterà il passaggio di… Il progressista (Pt) Luiz Inacio Lula da Silva ha giurato oggi in Parlamento come nuovo presidente del Brasile. Lula, già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede… Leggi ...Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato per un terzo mandato come presidente del Brasile, in una cerimonia snobbata dal leader uscente Jair ...