Brasile | Lula giura da presidente | «Democrazia è la grande vincitrice»

"La democrazia è stata la grande vincitrice di queste elezioni", ha sottolineatoda Silva in un passaggio del suo discorso d'insediamento. "Il nostro messaggio alè di speranza e di ricostruzione", ha aggiunto. "Il grande edificio di diritti, sovranità e sviluppo che ...Un procedimento che ne impedirà il disfacimento e già concesso, in, ad altri personaggi: un ... Anchealla camera ardente La "camera ardente", a cui sarà presente anche il neo presidente ... Brasile, Lula è di nuovo presidente: il giuramento a Brasilia. Arrestato uomo con un ordigno In una Brasilia blindata Luis Inacio Lula da Silva giura per la terza volta come presidente del Brasile. Il primo mandato dell'esponente progressista risale ...Luiz Inacio Lula da Silva ha giurato in Parlamento come nuovo presidente del Brasile. Lula, già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede così al conservatore Jair Bolsonar ...