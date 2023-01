Brasile | arrestato uomo con esplosivo a cerimonia Lula

(Di domenica 1 gennaio 2023) La polizia militare brasiliana ha fermato unche aveva un ordignoe un coltello e cercava di entrare nel luogo delladi insediamento del neopresidente delLuiz Inaciopresterà giuramento intorno alle 18,30 ora italiana e assumerà la carica per la terza volta, dopo aver battuto il presidente uscente Jair Bolsonaro alle elezioni in dicembre

