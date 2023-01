Bounou | dal Mondiale ad una big europea | due trattative in corso

(Di domenica 1 gennaio 2023) Yassine, esploso alcol Marocco, potrebbe presto approdare in una big. In lizza per aggiudicarsi il numero uno del Siviglia,...

Calcio e Finanza

...die i gol di En Nesyri non sono bastate per la finale in Qatar al Marocco, ma potrebbero regalare un assist storico per l'assegnazione alla nazione nordafricana del Mondiale del 2030....... le pagelle: da Messi alla "Bisht" Il massimo va alla Pulce, seguito a breve distanza... Negli occhi e nel cuore restano le imprese di, Hakimi, Amrabat e altri talenti poco conosciuti dalle ... Yassine Bounou, il portiere che sorride Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nonostate il titolo Mondiale appena vinto da protagonista, Emiliano Martinez si allontana dall'Aston Villa. Come riporta Estadio Deportivo, Unai Emery ...