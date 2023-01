ilGiornale.it

I ladri hanno portato via gioielli , orologi e borse per un valore complessivo vicino ai duee mezzo di euro. Il colpo da record, come riporta Repubblica, risale all'11 novembre. Galina Genis,...... portando a quarto il suostagionale, con anche un assist da mettere a referto. Gabri Veiga ... Legato al Celta da un contratto fino al 2025, con una clausola da 40di euro, il via libera ... "Bottino da 2,5 milioni". Svaligiata la villa dell'influencer russa Svaligiata la super villa che si trova di fronte allo stadio Meazza di Milano abitata dall'imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf e da sua ...Svaligiata la super villa che si trova di fronte allo stadio Meazza di Milano abitata dall'imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf e da sua moglie, la modella e influencer russa Galina ...