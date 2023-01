Botti | nel bilancio di capodanno 180 feriti e 273 denunciati

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono stati 646 la notte scorsa gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, in leggero aumento rispetto ai 558 dello scorso anno. Molti interventi ...

SulPanaro

16 le persone ferite daitra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura, che segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando i ......corso dei festeggiamenti non fanno registrare alcun episodio mortale - si leggereport - In ... Sono 16 le persone ferite daitra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, ... Capodanno, quattro feriti dai botti nel modenese. E tanti cassonetti dati alle fiamme > I bianconeri affrontano l’Happy Casa Brindisi nel 13° turno di regular season in Serie A: palla a due alle 18.00, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store, oltre che alle casse del palaz ...I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Per questo chiediamo il tu ...