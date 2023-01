Botti di Capodanno | incendi e decine di feriti | ecco il bilancio

(Di domenica 1 gennaio 2023) È usanza nella notte difesteggiare con i. Gli spettacoli pirotecnici affascinano adulti e bambini, ma per quanto si tratti di un’usanza assai in voga, resta estremamente rischiosa. Purtroppo ogni anno il 1 di gennaio si fa la conta degli, deie, purtroppo, a volte anche dei morti provocati dai fuochi d’artificio. Come è andata quest’anno? Qual è il? Ildeie degliPurtroppo anche questo 2023 è stato salutato con diversie incidenti. Due iagli occhi da petardi, un ragazzo a Milano e una donna a Vercelli. Il maggior numero disi conta, però, a Napoli e provincia dove si sono registrati ben 15, ...

Anche stavolta non sono bastati i divieti e le raccomandazioni contro l'utilizzo didi. Sono 16 le persone ferite solo tra Napoli e provincia : di queste cinque sono minori. Un dato in aumento rispetto allo scorso anno quando furono otto. La maggior parte dei feriti, ...Napoli e provincia Sale a 16 il bilancio dei feriti per iditra Napoli e provincia. Secondo i dati aggiornati della Questura di Napoli, a restare ferito c'è anche un 18enne di ...Un ventiduenne di San Tammaro in provincia di Caserta ha perso due dita della mano destra nell'esplosione di un fuoco d'artificio.Sono 16 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. ilmamilio.it Sono stati 646 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi ...