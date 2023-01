Botti di Capodanno | feriti in tutta Italia Amputata mano a due bimbi a Taranto

AGI - Agenzia Italia

L'infermeria è ancora piena come al pronto soccorso dopo idella notte di. Rebic, dopo l'amichevole col Psv, ha riportato una lesione alla coscia sinistra. Ballo Tourè dovrà subire un ...Nella notte diall'ospedale di Taranto i medici hanno amputato all'altezza del polso la mano destra a un bambino di 10 anni che aveva raccolto un petardo in strada a Lido Azzurro, altra ... Capodanno: a Milano tornano i 'botti', a Napoli la bomba Kvara È il bilancio dei botti di Capodanno in Italia contenuto nel report del dipartimento nazionale della pubblica sicurezza - ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...