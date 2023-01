Botti di Capodanno | a Roma in fiamme 60 auto In una autorimessa danneggiate 28 vetture

Leggi su ildenaro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono circa 60 ledistrutte odallesprigionate a causa dei fuochi d’artificio esplosi per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Gli interventi hanno riguardato anche alcuni cassonetti e un monopattino. In particolare le forze dell’ordine, a cominciare dai vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti in varie zone della Capitale: nel quadrante nord, tra via Nomentana e viale Eritrea, ma interventi anche nella zona del Quarto Miglio e via Appia Nuova. Ventottosono andate a fuoco in unarimessa in via Pietro Tomei, nella zona di Cinecittà: 14 sono state distrutte e altre 14. Al momento non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.