Botti di Capodanno | a Napoli 16 feriti fra cui 5 minori Taranto | bambino di 10 anni perde la mano destra

Oltre 600 gli interventi dei Vigili del fuoco Non sono bastati i divieti e le raccomandazioni contro l'utilizzo didi. Sono 16 le persone ferite solo tra Napoli e provincia : di queste cinque sono minori. Un dato in aumento rispetto allo scorso anno quando furono otto. La maggior parte dei feriti, ...Sono giunti in migliaia a Venezia per lo spettacolo pirotecnico di. I fuochi sparati da una chiatta posizionata in bacino San Marco hanno incantato gli ...e rumorosa festa a suon diCapodanno senza feriti nel Sannio. Nella provincia di Benevento, fortunatamente, non si sono registrati incidenti legati all’esplosione di fuochi d’artificio e ‘botti’. Un dato che sottolinea anche il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...