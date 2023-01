Botti Capodanno | nessun morto ma 180 feriti | 11 gravi Bimbo perde una mano a Taranto

(Di domenica 1 gennaio 2023) La notte diè sempre un momento da bollino rosso per gli ospedali italiani. Anche quest’anno sono state numerose le segnalazioni di persone rimaste ferite per lo scoppio di petardi eo per lesioni causate da arma da fuoco. Secondo il bilancio del Viminale, contenuto nel report del dipartimento della pubblica sicurezza, non c’è stata alcuna vittima, ma 180(di cui 48 ricoverati) dei quali 11. L'anno scorso si registrarono zero vittime e 124(31 ricoverati), dei quali 14. In "significativo aumento" il dato dei minori: 50 a fronte dei 20 dell'anno scorso. Ventidue, secondo il report del Viminale, gli episodi piùin termini di. "Questo fine anno - informa il report - si sono ...

Adnkronos

di, 40enne colpito all'addome da un proiettile: è grave. Napoli, 16enne ferito da uno sparodi, bambino di dieci anni perde una mano Le auto incendiate a Roma In ...a Roma, 59 auto in fiamme per i. Roghi dalla Nomentana all'Appia, a Cinecittà incendio in autorimessa Ma da Nord a Sud, sono tanti i cittadini che in acqua per propiziare la buona ... Capodanno 2023, a Roma decine di auto distrutte dai botti Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una femmina di lupo di circa un anno è stata investita da un'auto e uccisa nella prima serata di ieri in provincia di Modena ...