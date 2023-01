Botti | amputata mano a bimbo di 10 anni

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unaè stataa undi diecila scorsa notte nell’ospedale Santissima Annunziata a Taranto a causa delle ferite riportate per l’esplosione di un petardo. A quanto si apprende, ilè stato accompagnato in ospedale un’ora circa dopo la mezzanotte con ferite alladestra. A causa delle condizioni riscontrate, i medici hanno dovuto amputarla (ANSA). first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

C'è tutto questo, secondo i primi dati dei carabinieri, dietro i feriti a Napoli per idella ... Taranto, bambino perde una mano Una mano è stataa un bimbo di dieci anni la scorsa notte ...Un bambino di 10 anni ha perso una mano a Taranto per l'esplosione di un forte petardo. Il ragazzino è arrivato poco dopo la mezzanotte al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata ... Botti di Capodanno, decine di feriti: dita amputate, bambini con traumi agli occhi e risse Un ventiduenne di San Tammaro (Caserta) ha perso due dita della mano destra nell'esplosione di un fuoco d'artificio. È accaduto durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Per ora il 22enne ...