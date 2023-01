Bonus giovani | come cambia la misura nel 2023

idealista.it/news

G -DICIOTTENNI. Cambia anche ilper i 18enni: la App18 prosegue quest'anno solo per chi è diventato maggiorenne nel 2022. L'aiuto di 500 euro poi diventa selettivo: va a chi compie gli ...G -DICIOTTENNI. Cambia anche ilper i 18enni: la 18App prosegue nel 2023 solo per chi è diventato maggiorenne nel 2022. L'aiuto di 500 euro poi diventa selettivo: va a chi compie gli ... Bonus 18 anni 2023: cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio Il 2023 si apre con uno scenario non facile: inflazione, politica monetaria ristrettiva, incertezza legata al conflitto in Ucraina. Incognite che influenzeranno la road map stabilita dalla nuova Legge ...La guerra in Ucraina, la pandemia di Covid e l'appello ai giovani per il futuro del Paese: questi i principali temi toccati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo tradizionale di ...