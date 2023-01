Bonus bolletta per luce e gas 2022 anche retroattivo | ecco a chi spetta e come richiedere lo sconto - GUIDA

... quindi, tra sconti che se ne vanno eprontiessere concessi a più famiglie. Dall'1 gennaio del 2023, infatti, il limite ISEEottenere gli sconti insale da 12.000 euro a 15....alle imprese restano a carico gli oneri di sistema in'. ... Alla fine, le risorseun intervento choc non si sono trovate, ... Icontinuano a proliferare. Ed è stato fatto in questa ...