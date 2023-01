“Bollettino” di Capodanno del Viminale | 180 feriti | gran parte minorenni

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono ventidue gli episodi più gravi, in termini di, citati dalnel report relativo alla notte di. Complessivamente sono 180 le persone che hanno riportato lesioni. A Roma un...

...l'inizio dell'anno nuovo fa parlare di sé la problematica riguardante l'uso dei botti di... Sconosciuto al momento ilmedico della persone coinvolte.Sono ventidue gli episodi più gravi, in termini di feriti, citati dal Viminale nel report relativo alla notte di. Complessivamente sono 180 le persone che hanno riportato lesioni. A Roma un 17enne ha riportato lesioni alla mano destra con prognosi di 25 giorni, a causa dell'esplosione di un petardo ... Capodanno, la conta dei danni: feriti a decine e dita amputate. E da Milano a Napoli spari su 2 giovani Tanti interventi per amputazione di dita, un uomo ha perso un occhio: bollettino terribile nella notte di Capodanno a Napoli ...