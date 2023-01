Blitz anarchici a Roma | tafferugli e tensione alle stelle Indaga la Digos

(Di domenica 1 gennaio 2023)nel Capodanno di. Nella giornata e nella serata di sabato 31 dicembre, numerosi soggetti riconducibili all'area anarchica e provenienti da diverse province italiane (ma anche dall'estero) hanno tentato incursioni nei festeggiamenti per salutare il 2023 attraverso "cortei non preavvisati e iniziative estemporanee, anche violente". Secondo quanto reso noto dalla Questura dii manifestanti hanno tentato, invano, di arrivare dinanzi alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Gesti compiuti in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico pescarese condannato e detenuto, e contro il regime del 41 bis. "I servizi di Ordine Pubblico predisposti dalla Questura di, hanno consentito di contenere azioni pericolose e comportamenti lesivi per l'ordine e la sicurezza pubblica. ...

BOLOGNA - Azione deglinel tardo pomeriggio nella prima periferia di Bologna. Intorno alle 19 alcuni grossi petardi sono stati fatti esplodere in cassonetti in via Emilia Levante, nei pressi del Pontevecchio e per ...deglinel tardo pomeriggio di oggi su via Emilia Levante. I manifestanti, petardi alla mano, hanno fatto esplodere alcuni cassonetti nei pressi del Pontevecchio e per spegnere le ... Blitz degli anarchici lungo la via Emilia a Bologna: scoppi e fuoco a cassonetti in strada Blitz anarchici nel Capodanno di Roma. Nella giornata e nella serata di sabato 31 dicembre, numerosi soggetti riconducibili all'area ...