Bimbo picchiato dal compagno della nonna | ha un ematoma cranico Il papà | “Mi ha accarezzato”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le condizioni di salute di Ryan, il bambino di 6 annidal ‘nonno’ a Ventimiglia, piano piano migliorano: è ila descrivere i progressi del piccolo: “Mio figlio sta leggermente meglio – ha detto ildi Ryan -, gli hanno tolto il drenaggio polmonare. Mi hail viso e ha voluto un abbraccio. Ha guardato un po’ dei suoi cartoni animati preferiti e chiestomamma e del fratellino”. Ilresta comunque in prognosi riservata a causa delle fratture e delle lesioni interne provocate dalle botte di quello che chiamava ‘nonno’. I medici dell’ospedale pediatrico genovese ogni giorno, per diverso tempo, diminuiscono la sedazione al bambino per verificare la reazione cerebrale. Oltre ai traumi accertati inizialmente, infatti, ieri è emerso anche un ...

