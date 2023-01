Bianca Balti nuda per mostrare le cicatrici dopo la mastectomia | ' Nuovo anno | nuova me'

Corriere della Sera

'Nuovo anno , nuova vita ', dice così il famoso detto cheha preso alla lettera condividendo su Instagram il suo primo post del 2023 mostrando sui social per la prima volta la cicatrice sul seno dopo essersi sottoposta ad un intervento di ...Una foto in bianco e nero nella quale posa inginocchiata sul letto di casa. La mano a coprire un seno ... Bianca Balti mostra la cicatrice dopo la mastectomia: «Nuovo anno, nuova me» «Nuovo anno, nuova vita», dice così il famoso detto che Bianca Balti ha preso alla lettera condividendo su Instagram il suo primo post del 2023 mostrando sui social per ..."New Year, New Me": Bianca Balti inaugura il 2023 postando su Instagram alcune immagini che la mostrano nuda sul letto, di profilo, con la mano sinistra appoggiata sul seno destro e in evidenza una de ...