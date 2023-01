Benedetto XVI visto da vicino | monsignor Dellavite | “Un signore | mite e gentile”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un. Il suo essere in continua ricerca della verità teologica di Dio dentro gli abissi del cuore dell’uomo ha fatto in modo che il suolo rendesse “un” nel pensiero, nel tratto, nella discrezione, nell’umiltà, nella delicatezza, nella semplicità, nella galanteria, nell’eleganza, nell’animo e soprattutto nell’anima. Ho avuto il grande dono di incontrarlo nel 2002, quando sono entrato in servizio in Santa Sede come segretario del Cardinale Re, prefetto dei Vescovi. Joseph Ratzinger era allora Cardinale Decano e Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Per 3 anni quanti fascicoli, quanti problemi, ma anche quanti frutti di bene e di grazia della Chiesa sparsa nel mondo si condividevano in ore di riunione settimanali e lui con sapiente delicatezza aveva sempre l’intuizione più giusta e più ...