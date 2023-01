Benedetto XVI | morto il Papa emerito | l’esposizione | i funerali e le ultime parole

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo l’aggravamento delle condizioni di salute èieri, all’età di 95 anni, ilXVI. Joseph Ratzinger, 265° Pontefice della Chiesa cattolica e primodella storia così come il più longevo, è deceduto alle 9.34 del mattino nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. L’annuncio dell’aggravamento delle condizioni di salute di Ratzinger era stato dato daFrancesco all’udienza generale di mercoledì scorso, durante la quale aveva invitato a pregare perXVI. Eletto al soglio di Pietro il 19 aprile del 2005,XVI è stato il primodella Chiesa cattolica. A 7 anni, 10 mesi e 9 giorni dalla sua elezione infatti il ...

Agenzia ANSA

"Alla pace esorta costantemente Papa Francesco, cui rivolgo, con grande affetto, un saluto riconoscente, esprimendogli il sentito cordoglio dell'Italia per la morte del Papa emerito", ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio