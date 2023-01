Benedetto XVI | l’omaggio di Francesco | “Fedele servitore del Vangelo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – "Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questodele della Chiesa". Il Papa, all'Angelus, ricorda il Papa emeritoXVI morto ieri mattina a 95 anni. "L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore – sottolinea il Papa dopo avere presieduto la messa di inizio anno nella Giornata mondiale per la pace – invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emeritoXVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo".