Benedetto XVI | basta ipocrisie | non lo avete mai amato

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le prime pagine dei siti di tutto il mondo sono dedicate alla morte diXVI. L’Italia non fa eccezione. Racconti accorati. Foto emozionali. Il ricordo di un papa conservatore “che ha rivoluzionato la Chiesa”. Per lui, molti elogi e dichiarazioni di ringraziamento. Balle. Non nel senso che Joseph Ratzinger non sia stato davvero un gigante nella storia della Chiesa. Ma perché sono riti di circostanza, spesso e volentieri ipocriti. Diciamolo: Papa Ratzinger non lomai. Non trasmetteva l’empatia che vi sareste aspettati. Era molto teologo e poco star. Portava le scarpe rosse e la catena d’oro al collo. Viveva in Vaticano. Ha delineato una Chiesa ancorata ai principi che non piacevano a un certo cattolicesimo “adulto”, “progressista”, aperto al mondo e alla modernità. Non lomai ...