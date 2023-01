Benedetto e Bergoglio | il rapporto tra “i due Papi” e quel film con Anthony Hopkins sul destino condiviso

Fanpage.it

Infine, all'Angelus , papaha detto: " In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emeritoXVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo ...Oggiha ricordato il suo predecessore nei riti celebrati per la solennità mariana di ... 'Affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa emeritoXVI, perché lo accompagni nel suo ... Morte Benedetto XVI, Valli: Testamento Ratzinger invito alla fede ... "Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”.Tre parole in tedesco prima di raggiungere la casa del Padre. Il Papa emerito Benedetto XVI poco prima di morire nella sua stanza al primo piano ...