Belluno | i cinque capitoli di un 2022 da ricordare

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sta per andare in archivio unricco di emozioni. E anche di soddisfazioni, per la Da Rold Logistics. Perché il club si è consolidato, la struttura societaria è stata rafforzata e arricchita da nuove professionalità, mentre il pubblico è sempre rimasto vicino alla squadra e ha popolato la Spes Arena con una continuità da rimarcare. Il settore giovanile, inoltre, è ora un patrimonio della DRL e un domani fungerà da bacino per la prima squadra, mentre sul campo i rinoceronti hanno ottenuto la salvezza, alla prima annata di un campionato selettivo come quello di Serie A3 Credem Banca. Insomma, unda libro. Con almenoda sfogliare e risfogliare. CAPITOLO UNO: 16 febbraio Dopo un’ondata di contagi da Covid-19, il calendario trabocca di impegni. E di recuperi: come quello ...