Bellissimo disastro | la lettera della Ramazzotti che commuove tutti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2023 di Auroradarà il via a una nuova vita. Lainfatti diventerà mamma tra qualche mese e con il suo compagno, Goffredo Cerza dovrà crescere un maschietto. E così in una lungapubblicata sui social, la figlia di Erose Michelle Hunziker vuole fare una riflessione su questo nuovo anno che si è appena aperto: "“Pensa, tu neanche eri nata” Sospiro. Queste parole le ho sentite migliaia di volte. Queste parole sono casa, ci ho costruito sotto un tetto e un comodo letto dove sdraiarmi mentre ascolto le storie di cui fanno da dolce o irruente preludio. Queste parole sono la nostalgia di mio padre, l'orgoglio di quel tizio di cui non ricordo nemmeno il nome, la magra consolazione di uno zio che vedo solo a Natale. Parole che segnano un tempo “prima” e “dopo” di me. Che parlano di ...

sarà un. Non sono mai stata in grado di visualizzare il futuro e al passato non sono tanto affezionata, forse è questo che mi rende incosciente ma libera. E quando mi chiedono se ...Goffredo non ha potuto non rispondere e così ha lasciato un cuore come commento al ... "Sarà un bellissimo disastro": Aurora Ramazzotti e l'emozionante lettera al suo bambino La fine dell'anno porta con sé, nel bene o nel male, un carico emotivo non indifferente. È il tempo dei bilanci, dei resoconti sulle cosa fatte o non fatte nell'anno appena trascorso, ma è anche il mo ...