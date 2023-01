Calciomercato.com

Gli obiettivi Dopo la delusione al Mondiale ("Ilnon deve ripartire da zero - dice - . ... Anche se i punti di ritardo dal Napoli sono tanti (11)non si è arreso: "La squadra sta bene, ...... parlando del tecnico francese che prima di Euro 2020 è diventato il vice di Martinez nel- ...Poi non so chi prenderanno" "Fin qui questa generazione non ha vinto - ha sottolineato ancora... Belgio, Lukaku svela il nuovo ct: 'Zero dubbi, ha vinto tutto' Dopo l’addio di Roberto Martinez, il Belgio cerca un nuovo commissario tecnico. Lo spagnolo ha lasciato al termine dell’esperienza in Qatar.Romelu Lukaku non ha dubbi, sarà Thierry Henry il prossimo CT del Belgio: "Per me Henry è il prossimo allenatore del ...