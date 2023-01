Beauty News gennaio 2023 | un’iniezione di bellezza e ottimismo per il nuovo anno

Leggi su amica

(Di domenica 1 gennaio 2023) I nuovi inizi sono sempre emozionanti, specialmente quando ci sono ledipronte a regalare un’iniezione di buonumore. Ad attenderci saresperienze elettrizzanti, che ci trasporterall’interno di un metaverso unico e inaspettato, dove conoscere e sperimentare mettendo la pelle in primo piano. Accanto a nuove linee e spazi strutturati per consentire di vivere esperienze uniche e lussuose, poi, ilè undedicato agli anniversari. Traguardi importanti, da celebrare ampliando progetti dedicati all’ambiente e alle persone. O dedicandosi all’arte e dando vita a pezzi unici, da collezione, che possano rappresentare una pietra miliare nella storia del brand. Per non perdervi nemmeno un appuntamento, eccovi un promemoria ...