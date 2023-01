Beautiful anticipazioni | Eric e Donna | torna la coppia? L’amore non si cancella

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 gennaio 2023) Come inizia il nuovo anno per i protagonisti di? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate in onda su Canale 5. Piccola pausa pernel giorno di Capodanno ma domani, 2 gennaio 2022, la soap amanapuntuale come sempre su Canale 5. E allora: curiosi di sapere che cosa sta per succedere? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, Quinn ha preso la sua decisione e ha scelto. Ha interrotto la sua relazione con Carter e ha deciso di essere fedele solo a suo marito. Ridge non sa ancora che cosa fare con suo padre, anche se Quinn ha preso la sua decisione. Resta il fatto che laha avuto una relazione con un altro uomo… Dopo aver appreso della temporanea ...