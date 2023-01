Beata tra gli uomini | Ramazzotti | cosa è successo la notte di Capodanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Auroraha salutato il nuovo anno a modo suo: raccontando tutto sui social. La figlia di Erose Michelle Hunziker di fatto ha voluto condividere con i suoi fan l'inizio di questo 2023. La conduttrice e showgirl ha deciso di regalarsi un weekend di totale relax in montagna. Nel 2023 arriverà un bimbo nella vita dellae in questa vacanza non era sola. Lainfatti in una cornice esclusiva nei pressi di Bormio, ha trovato la serenità per godersi il passaggio al nuovo anno. Nel lussuoso hotel con le terme, lasi sta godendo questi ultimi giorni di Feste nell'attesa di diventare mamma. Ma non era sola. Ad accompagnarla nel suo soggiorno di relax sono stati due deglipiù importanti della sua vita, ovvero il compagno ...