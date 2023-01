Basket | Olimpia Milano Fioretti ' Ci aspettiamo una gara combattuta'

Today.it

Si gioca alla Segafredo Arena di Bologna: la Virtus comanda la classifica con 11 - 1 di bilancio, unica sconfitta, proprio in casa, contro Scafati; l'segue ad un successo di distanza con un ...Si gioca la supersfida al vertice della classifica, sarà la 193a volta per il 'derby d'Italia' della ... Serie A, Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming Il 2023 inizia con lo scontro diretto tra Virtus e Olimpia.MILANO (ITALPRESS) - Il 2023 comincia con lo scontro diretto al vertice del ...La Virtus Segafredo, pochi giorno la convincente vittoria ottenuta in Eurolega contro il Fenerbahce, è pronta per tornare alla Segafredo Arena. Le ...