Basket | Cecilia Zandalasini | “Due partite in tre giorni | con una a Capodanno Grazie per il bellissimo calendario”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Prima giornata del girono di ritorno, quattordicesimo turno della regular season per la Serie A dial femminile. Tra i match giocati anche quello della Virtus Segafredo Bologna che ha battuto a domicilio per 98-64 il Parking Graf Crema. Tra le più importanti rappresentanti delle V Nere c’è sicuramente, la più forte giocatrice italiana del momento. L’azzurra, sul suo profilo Twitter, ha aperto una polemica contro la Lega.femminile: Schio salva l’imbattibilità in Serie A1 nonostante i 31 di Milazzo, vincono Bologna e Geas Le sue parole: “28/12 trasferta a Brescia, 01/01 (oggi) trasferta a Crema. Era la prima volta nella mia vita che giocavo una partita l’1 gennaio. Ma ora mi chiedo, perché? Con un campionato italiano che finisce il 26 Marzo? Non c’era veramente possibilità di spostare ...